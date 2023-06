Juve | Allegri prenderà in considerazione l’offerta dall’Arabia | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 giugno 2023) Massimiliano, allenatore dellantus,presto inprovenienteSaudita Massimiliano, allenatore dellantus,presto inprovenienteSaudita. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivata da un club un’offerta di tre anni sui 20/30 milioni di euro per convincere il tecnico a lasciare la Vecchia Signora. La preferenza sarebbe quella di restare in bianconero, anche per questioni logistiche legate alla famiglia, ma la proposta sarà comunque presa ine preso l’allenatore livornese darà una risposta definitiva.