Jurassic Park | trent’anni dopo

(Di domenica 11 giugno 2023) Nella classifica dei cinquanta film col maggiore incasso della storia, ad oggi il più “antico” èdi Steven Spielberg, al quarantaquattresimo posto. Il fatto che dalla sua uscita siano passati, e che due dei suoi spin-off meno riusciti siano rispettivamente all’ottavo posto (World del 2015) e al diciottesimo (World: Fallen Kingdom del 2018) di questa lista, ci dice tanto non solo della ripetitività dell’offerta cinematografica odierna, quanto dell’impatto che la pellicola ebbe sia sul concetto di blockbuster estivo che sull’immaginario del grande pubblico. Lo storico primato al botteghino durò quattro anni prima di cedere il passo a Titanic di James Cameron, esattamente il tempo che ci volle per produrre il primo sequel, l’unico diretto dallo stesso Spielberg ...

Uscì 30 anni fa e oltre che sulla paleontologia ebbe un grande impatto anche sul cinema, in particolare su come farlo con gli effetti speciali ...Quando guardiamo all'impatto culturale dinella cinematografia, presa in considerazione come processo evolutivo ininterrotto ma anche come mezzo, è facile rendersi conto di quanti pochi casi simili siano esistiti prima e dopo la

Uscì 30 anni fa e oltre che sulla paleontologia ebbe un grande impatto anche sul cinema, in particolare su come farlo con gli effetti speciali digitali ...L'11 giugno del 1993 arrivava nelle sale Jurassic Park, monumentale opera di Steven Spielberg che ha cambiato per sempre il blockbuster e rinnovato il monster movie.