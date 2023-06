Jurassic Park fa 30 anni | 7 curiosità sul film di Steven Spielberg

' compie 30 anni. Il 9 giugno 1993 fu proiettato, in anteprima, al National Building Museum di Washington. In Italia arrivò a settembre. Prima dell'uscita dell'omonimo romanzo di Michael ..."C'è qualcosa nei dinosauri che cattura l'immaginazione popolare come nient'altro". Semplice e santa verità. È così che si apre il video di celebrazione per i 30 anni diprodotto dalla Universal, cioè con le parole del protagonista Sam Neil , l'attore australiano che interpreta il paleontologo Dottor Alan Grant. Gli fa eco Jeff Goldblum che nel film è l'...... in Cile , le debolezze della sinistra hanno portato al fallimento di un processo costituzionale; trent'anni fa,ha cambiato il cinema e forse anche un po' il mondo. Saharawi, oltre l'...

Jurassic Park dopo 30 anni rimane la più grande avventura della nostra vita WIRED Italia

Trent’anni fa la “prima” della pellicola tratta dal romanzo di Michael Crichton, un clamoroso successo di critica e di pubblico ...Firenze, 11 giugno 2023 - Sono passati 30 anni da quando i dinosauri di Jurassic Park nati dalla penna di Michael Crichton e portati sul grande schermo da Steven Spielberg hanno "terrorizzato" gli spe ...