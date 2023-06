Jurassic Park compie 30 anni | come ha cambiato il monster movie

Quando guardiamo all'impatto culturale dinella cinematografia, presa in considerazione come processo evolutivo ininterrotto ma anche come mezzo, è facile rendersi conto di quanti pochi casi simili siano esistiti prima e dopo la ...l'extra - terrestre 1993 " Esce nelle sale2002 " Il congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, ha riconosciuto ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore ...Da qui prende le mosse "" , film di Steven Spielberg che ha tracciato un solco nella storia del cinema. Il racconto con protagonisti Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum è stato il ...

'Jurassic Park', i dinosauri creati da Spielberg compiono 30 anni. Ecco come nacque l'incontro con l'uomo

L'11 giugno del 1993 arrivava nelle sale Jurassic Park, monumentale opera di Steven Spielberg che ha cambiato per sempre il blockbuster e rinnovato il monster movie.È uno dei film di maggior impatto nella cultura contemporanea e ha contribuito ad alimentare la dinomania. Tanti gli aneddoti, le curiosità (e ...