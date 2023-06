John Wick e la via del guerriero

(Di domenica 11 giugno 2023) Tre ore di film, di cui circa due e mezza di sola action con combattimenti e sparatorie che mettono a dura prova la sospensione dell’incredulità. Per molti, sia che diano a questa cosa un’accezione positiva che una negativa, il quarto capitolo della saga dipotrebbe sintetizzarsi così. Ma sarebbe superficiale e riduttivo. Perché l’ultimo capitolo della storia dell’assassino più letale del mondo, nonostante la sua apparente semplicità, è un gioiello dalle tante sfaccettature. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di maggio 2023 Prima di tutto è un piccolo manuale di storia del cinema. Non tanto per le citazioni e gli omaggi che vanno da Sergio Leone a I guerrieri della notte, da Matrix a Cowboy Bebop, da Kurosawa a Takeshi Kitano, quanto per essere riuscito, in quello che dovrebbe essere «solo» un action movie, a fare ...

