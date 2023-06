Jacobs è un caso | all’estero nessuno lo prende più in considerazione Repubblica

(Di domenica 11 giugno 2023)è un. L’altra sera, a Parigi, alla Diamond League, ha corso in 10? e 21 ed è arrivato settimo. SuEmanuela Audisio scrive: È alla quarta sconfitta consecutiva del 2023. Tanto da far pensare a undi cui sarebbe bene che la federazione si occupasse. L’atleta era fragile prima, da saltatore in lungo, ed è fragile ora da sprinter. Ci sta, non è colpa sua. Ma ad un anno dai Giochi di Parigi c’è un campione olimpico azzurro dei cento metri (il primo) che naviga a vista, di cuiconosce i programmi, lo stato di forma, l’allenamento. Il suo crono non è competitivo, il più veloce degli azzurri con 10?13 ora è Ceccarelli. E’ vero che non si può sempre vincere e che oggi anche l’atletica funziona come il tennis: ogni campione ha il suo team dedicato e si ...

Jacobs è un caso, all'estero nessuno lo prende più in ... IlNapolista

L'esordio deludente all'aperto sui 100 metri fa scattare il campanello d'allarme a due mesi dai mondiali di Budapest. L'oro olimpico di Tokyo, ...L’unica buona notizia è che quest’anno il Mondiale è tardi (Budapest, 19-27 agosto): buttare giù tre decimi in poco più di due mesi è una cura dimagrante drastica per uno sprinter però bisogna anche c ...