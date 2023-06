Italo Bocchino si sposa con la sua chirurga estetica | le nozze a Ronciglione con un cerimoniere “speciale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) Un menu firmato Gianfranco Vissani e un”.si èto sabato 10 giugno con la sua, Giuseppina Ricci, dalla quale, ha ammesso lui stesso, si fa fare un ritocchino “ogni tre settimane”. Il direttore editoriale del “Secolo d’Italia” ha sceltocome location per le sue: un rito civile celebrato dall’ex presidente della camera e leader di Alleanza nazionale Gianfranco Fini che, per l’occasione, ha indossato la fascia tricolore. Alla cerimonia erano presenti circa 400 invitati, amici, colleghi ma anche personalità e volti noti, e, soprattutto, politici, come il ministro Gennaro Sangiuliano e il deputato Giovanni Donzelli. La “regia gastronomica”, invece, è stata ...