Una giovane, Anna Tuzzato, 29 anni, originaria di Fiesso d'Artico (Venezia), ènell'incendio di una casa a Etterbeek, alle porte di Bruxelles. Il rogo si era sviluppato sabato mattina. I vigili del ...La 29enneAnna Tuzzato ènell'incendio divampato a Etterbeek, vicino Bruxelles . Le fiamme sono divampate nella casa al terzo piano dello stabile in cui vive la ragazza, originaria del Comune ...Era una donna. Era una madre. Era. Era anche una schiava e, come una schiava, è stata fatta morire. Eppure oggi, otto anni dopo, rischia di non avere una giustizia: un processo è già finito con un'assoluzione, un altro ...

Italiana morta nell'incendio di una casa a Bruxelles Agenzia ANSA

Una giovane italiana, Anna Tuzzato, 29 anni, originaria di Fiesso d'Artico (Venezia), è morta nell'incendio di una casa a Etterbeek, alle porte di Bruxelles. Il rogo si era sviluppato sabato mattina.Una giovane italiana, Anna Tuzzato, 29 anni, originaria di Fiesso d'Artico (Venezia), è morta nell'incendio di una casa a Etterbeek, alle porte di Bruxelles. Il rogo si era sviluppato sabato mattina.