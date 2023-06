Italia Uruguay streaming e diretta tv | dove vedere la finale dei Mondiali Under 20

(Di domenica 11 giugno 2023) Stasera, domenica 11 giugno 2023, alle ore 23 a La Plata (Argentina), stadio Maradona, l’20 scende in campo contro i pari età dell’per ladei20. La prima storiamondiale per la nostra nazionale allenata dal ct Carmine Nunziata che ha disputato un grande torneo. Un percorso meraviglioso quello degli Azzurrini che dopo aver vinto all’esordio con il Brasile si sono qualificati agli ottavi grazie al secondo posto in un raggruppamento molto complicato. Poi la fase ad eliminazione: Inghilterra, piegata per 2-1; Colombia, 3-1; e la Corea del Sud, 2-1.ladel Mondiale20...

