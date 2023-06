Italia-Uruguay oggi in tv | canale | orario e diretta streaming finale Mondiali Under 20 2023

(Di domenica 11 giugno 2023)sarà visibilein tv: ecco le informazioni su. Gli azzurrini sono pronti per questo scontro con i sudamericani che mette in palio il trofeo Mondiale: in Argentina la squadra di Nunziata è davvero vicina al proprio sogno, fin qui ha davvero ben figurato e si gioca ora la sua possibilità di duellare fino alla fine per alzare al cielo il titolo Fifa U20. Chi vincerà? Si parte alle ore 23ne di domenica 11 giugno,tv su Rai Due esu Rai Play,testuale su Sportface. SEGUI LASportFace.

Si gioca alle 23.oo (ora italiana) la finale dei Mondiali U20 che vede contrapposte. Queste le probabili formazioni:(4 - 2 - 3 - 1): R. Rodriguez; Chagas, Boselli, Facundo Gonzalez, Matturro; Diaz, Garcia; L. Rodriguez, Franco Gonzalez, de los Santos; Duarte.Il regolamento di: ecco cosa succede in caso di pareggio della finale dei Mondiali Under 20 2023 . Gli azzurrini di Nunziata sono pronti a scendere in campo in Argentina con il grande sogni di alzare ...C'è grande attesa per la finale del mondiale under 20 tra: ecco dove vederla in streaming anche ...

Italia-Uruguay: probabili formazioni | Diretta Finale Mondiali U20 La Gazzetta dello Sport

Calcio d’inizio alle 23. La squadra di Nunziata, dopo aver superato la Corea del Sud, affronta i sudamericani puntando al primo trionfo iridato di categoria ...Si gioca alle 23.oo (ora italiana) la finale dei Mondiali U20 che vede contrapposte Italia e Uruguay. Queste le probabili formazioni: URUGUAY (4-2-3-1): R.Rodriguez; Chagas, Boselli, Facundo Gonzalez, ...