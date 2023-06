Italia-Uruguay | Finale Mondiali Under 20 oggi in tv | programma | orario d’inizio | streaming

(Di domenica 11 giugno 2023) Siamo giunti al grande giorno delladeidi calcio20 2023 in corso di svolgimento in Argentina. Quale sarà la squadra che, nell’albo d’oro andrà a succedere all’Ucraina che ha vinto l’ultima edizione disputata nel 2019? Lo scopriremo questa notte, dato che l’ultimo atto prenderà il via alle ore 23.00ne allo Stadio Città di La Plata. Saranno di fronte l’e l’, in una sfida che si annuncia davvero di altissimo livello. Gli azzurrini vogliono fare la storia. L’, infatti, non ha mai vinto un titolo20 e ci proverà al termine di un cammino letteralmente eccellente. Dopo aver superato il girone con due vittorie e una sconfitta, Casadei e compagni hanno fatto percorso netto nella fase ad eliminazione ...

Nel giorno della vigilia della finale del Mondiale Under - 20 tra Italia e Uruguay, il ct degli azzurri Nunziata è intervenuto in conferenza stampa: "Sarà una partita bella da vedere perché sia noi che loro amiamo il bel gioco e la propensione all'attacco. Due squadre che amano giocare a calcio."

