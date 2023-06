Italia-Uruguay | Finale Mondiali Under 20 oggi in tv | orario d’inizio | programma | probabili formazioni | streaming

(Di domenica 11 giugno 2023) Siamo giunti al grande giorno delladeidi calcio20 2023 in corso di svolgimento in Argentina. Quale sarà la squadra che, nell’albo d’oro andrà a succedere all’Ucraina che ha vinto l’ultima edizione disputata nel 2019? Lo scopriremo questa notte, dato che l’ultimo atto prenderà il via alle ore 23.00ne allo Stadio Città di La Plata. LA DIRETTA LIVE DELLADEIU20DALLE 23.00 Saranno di fronte l’e l’, in una sfida che si annuncia davvero di altissimo livello. Gli azzurrini vogliono fare la storia. L’, infatti, non ha mai vinto un titolo20 e ci proverà al termine di un cammino letteralmente eccellente. ...

A un passo dal sogno. Italia-Uruguay, la partita che vale il tetto del mondo, un traguardo mai raggiunto prima dalla Nazionale Under 20 nelle 21 edizioni che hanno preceduto quella che si sta giocando in Argentina. Dalle 22.50 Rai Radio 1 seguirà la finale del Mondiale U20 che si tiene a La Plata in Argentina. Il radiocronista sarà Manuel Codignoni con Massimo Orlando.

La finale inedita dei Mondiali Under 20 tra Italia e Uruguay sta per andare in scena. Questa sera (fischio d'inizio alle ore 23 italiane, arbitra lo svedese Glenn Nyberg), gli azzurri e la Celeste ...