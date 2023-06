Italia-Uruguay | Finale Mondiali Under 20 | infortunati | diffidati e squalificati Chi non può giocare stasera

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) L’è pronta per la grande impresa. Gli azzurrini, infatti, questa sera alle ore 23.00ne saranno in campo al “Maradona” di La Plata per disputare l’attesissimadeidi calcio20 2023, in corso di svolgimento in Argentina. Si tratta di un evento storico per i nostri colori, dato che mai la nostra nazionale giovanile si è fregiata di questo titolo. Si tratterebbe, quindi, di una prima volta assoluta per l’che, per l’occasione, si troverà di fronte la durissimaper provare ad alzare al cielo il trofeo. La formazione che manderà in campo il commissario tecnico Carmine Nunziata non dovrebbe discostarsi molto da quella che ha superato in rapida successione la Colombia (3-1 nei quarti di) e la Corea del ...