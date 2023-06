Italia-Uruguay | Finale Mondiali U20 stasera in tv | canale in chiaro | orario | programma | streaming

(Di domenica 11 giugno 2023) È tutto pronto per ladeiUnder 20 tra. Il calcio di inizio della gara, che si disputerà allo stadio “Diego Armando Maradona” di La Plata (Argentina), è previsto per le 23.00ne, le 18.00 argentine. Il match sarà trasmesso in diretta tv e insu Rai2, oltre che insu RaiPlay e sulla piattaforma internazionale Fifa+. Gli Azzurrini, dopo aver eliminato la Corea del Sud in semi, sono approdati per la prima volta alladi questa competizione. Di fronte avranno l’, che ha battuto Israele nel turno precedente. Di seguito il calendario e ildidei ...

Alle ore 23 locali l'di Casadei e Pafundi sfiderà l'in una finale inedita tra due nazionali che non hanno mai vinto la competizione. Al contrario dell', i sudamericani sono ...A seguire, la finalissima tra. Nelle file degli azzurri, come sappiamo, c'è anche il nostro Giacomo Faticanti .Alle ore 18 (23 in) si giocherà la finalissima tra l'(prima volta) e l'. All'interno del match che assegnerà il prestigioso trofeo internazionale giovanile ci sarà la sfida tutta ...

Italia-Uruguay, quando e dove vedere in tv la finale del Mondiale U20 Tuttosport

Stasera (ore 23.00 italiane) andrà in scena la Finale dei Mondiali Under 20 tra Italia e Uruguay. La nostra Nazionale scenderà in campo allo Stadio Città di La Plata (Argentina) per andare a caccia de ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...