Italia U20-Uruguay | le probabili formazioni

(Di domenica 11 giugno 2023) Questa sera alle ore 23 in campo la finale del Mondiale Under 20 tra, leQuesta sera alle ore 23si sfideranno nella finale del Mondiale U20. Di seguito lescelte dei due allenatori.U20 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Casadei, Prati, Giovane; Baldanzi; Esposit, Ambrosino. Ct: Nunziata.U20 (4-2-3-1): R. Rodriguez; Chagas, Boselli, Fa. Gonzalez, Matturro; Diaz, Garcia; L. Rodriguez, Fr. Gonzalez, De Los Santos; Duarte. Ct: Broli.

Salvatore, 22 anni, centrocampista dello Spezia. Sebastiano, 20 anni, attaccante del Bari. Francesco Pio, 17 anni, attaccante primavera dell'Inter e della Nazionale Under 20.

È tutto pronto per la finale dei Mondiali Under 20 tra Italia e Uruguay. Il calcio di inizio della gara, che si disputerà allo stadio "Diego Armando Maradona" di La Plata (Argentina), è previsto per le ore 23.