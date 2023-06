Istanbul | ritrovato il padre di Enzo Maresca | era scomparso dopo la finale di Champions

Leggi su sportface

(Di domenica 11 giugno 2023)può finalmente tirare un sospiro di sollievo e festeggiare la vittoria dellaLeague insieme a suo papà. L’uomo, Pasquale De Caro, era infatti presente all’Ataturk Stadium diper latra Manchester City e Inter ma a fine partita si erano perse le sue tracce. Era stato dunque lanciato un appello via social e la polizia turca si era messa subito all’opera, controllando soprattutto gli ospedali della città.una notte d’angoscia e ore concitate, finalmente è stato, anche grazie alle telecamere fuori dallo stadio. Come informa la Gazzetta dello Sport, il papà dista bene e ora può celebrare insieme al figlio un traguardo prestigioso come il Triplete. SportFace.