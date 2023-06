Isola dei Famosi | Gian Maria svela di avere una frequentazione con una donna | “Sono bisex | le femmine mi attirano”

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 11 giugno 2023) Marco Mazzoli, per via del suo lavoro da speaker, spesso intervista gli altri naufraghi de L’dei, compresoSainato che avrebbe confermato di essere bisessuale e diin ballo unacon una ragazza in Italia.Sainatocon unaprima de L’deiCosì come... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.