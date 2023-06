Irama e Rkomi nel singolo Hollywood citano Giulia De Lellis e Paola Di Benedetto? Il testo

Leggi su isaechia

(Di domenica 11 giugno 2023) È appena uscito, il nuovodidestinato a diventare un vero e proprio tormentone estivo nei prossimi mesi. Un brano che ha colpito non solo per la sua musicalità, ma anche per alcuni espliciti riferimenti personali dei due musicisti. Inemergono ricordi personali del loro vissuto, che non sono passati affatto inosservati a chi segue i due da tanto tempo, anche per le loro vicende sentimentali.infatti nel lorodue storiche ex:. Due ragazze conosciutissime dagli appassionati degli show televisivi. Infatti lae lain questione non sono che l’influencer...