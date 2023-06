Ippoliti | “Timperi insofferente da anni | impossibile lavorare così”

(Di domenica 11 giugno 2023) (Adnkronos) – “Sonoche si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibilein queste condizioni”. A spiegare le sue ragioni all’Adnkronos è Gi, protagonista stamane di un momento televisivo di imbarazzo e tensione in diretta con Tiberionel corso della sua rassegna stampa inserita nel programma ‘Unomattina’, al termine della quale il conduttore e umorista ha lasciato lo studio. Nel corso della rassegna,ha citato la notizia di “una persona che si presta ad aiutare le donne quando gli ex violenti dicono vediamoci per parlare. Lui le accompagna all’ultimo ...

