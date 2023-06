“Io sono Diego” | su Raiplay la prima puntata della serie “Gianni Minà cercatore di storie”

Nell'ordine,stati accolti nell'Ordine Nazionale dei Cavalieri dello Sport: Francesco Corbella ... Rozzano MI), Giorgio Barchiesi (ex atleta arti marziali, dirigente sportivo, Carpi MO),...... con un entusiasmo che non finisce mai di stupire, siriuniti in questa avventura musicale" Il ... Sofia Bandini, Riccardo Savinelli,Romano e Sara Gentile si confronterà con Schubert ...Le sue prestazionistate così impressionanti che è stato soprannominato 'Kvaradona', in ricordo del grande argentino del NapoliMaradona .

"Io sono Diego", su Raiplay la prima puntata della serie “Gianni ... IlNapolista

Il Rieti Spot Festival arriva alla terza giornata tra campionesse, vip e il Museo Maradona. Infatti a Rieti per la prima volta arriva il Museo itinerante di Maradona nella sala mostra del Comune di Ri ...Oggi e domani si tengono i ballottaggi delle elezioni comunali in Sicilia e Sardegna per i Comuni che erano andati al voto il 28 e 29 maggio scorsi e dove non si era raggiunto un risultato definitivo.