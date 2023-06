Inzaghi | la tristezza e l’orgoglio | «In quegli ultimi 25 minuti ci è successo di tutto | sembrava una maledizione»

(Di domenica 11 giugno 2023) Nella finale di Champions, l’allenatore che in molti, e per molto tempo, avevano snobbato è riuscito a mandare in tilt, per 60, un Einstein del calcio come Guardiola. «In questa partita abbiamo meritato più noi del City. Se sono diventato un tecnico di spessore internazionale? Questo lo dirà il tempo»

...infatti ha voluto ringraziare tutta la rosa con un tweet dove si vedono Onana e Simoneche ... ' C'è tanta amarezza e, abbiamo messo in difficoltà la squadra più forte in questo momento.Dico solo che se in questa strana stagione Simoneavesse davvero un braccio ipertrofico ... (Alfonso Fasano) Sulladi Charles De Ketelaere Ho un amico che per tutta la stagione, ogni ...Faconstatare che nei 180 minuti il passaggio del turno non sia mai stato in discussione. ... Senza una delle due alternative di gioco è stato fin troppo facile perarginare Theo con ...

Inzaghi, la tristezza e l’orgoglio: «In quegli ultimi 25 minuti ci è successo di tutto, sembrava una... Corriere della Sera

Tanta delusione per il ko col City, ma anche l'orgoglio per essere andati molto vicini alla conquista della Champions: la società nerazzurra ha voluto ringraziare i suoi ragazzi con un tweet. Lautaro ...Il norvegese festeggia un anno indimenticabile al City: "Questo è un momento che ricorderò per tutta la vita" ha detto a Sky Sport. Gundogan: "Sono il… Leggi ...