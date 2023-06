ISTANBUL (TURCHIA) - Nonostante un'ottima partita e le tante occasioni create, l'Inter di Simonesi è dovuta arrendere al Manchester City nella finale di Champions League . Tanta delusione dopo una partita giocata bene e risolta dal gol di Rodri , che ha consegnato il trofeo ai ...Non tanto per la scelta didi concedere al terzo portiere la possibilità di giocarsi l'... C'è poi chi fa notare la reazione dell'altro portiere titolare (" Onana letteralmenteper l'...Allenatore:7.5. Atalanta (3 - 4 - 2 - 1): Sportiello 6.5; Toloi 5.5, Djimsiti 5, Scalvini ... con Barella abile a ribadire a rete un pallonedopo una mischia in area atalantina. L'...

Inzaghi impazzito nel finale di City-Inter: entra in campo sull'ultimo angolo Corriere dello Sport

Non è stata una favola, forse solo uno sgambetto del destino che avrà pensato di essere stato troppo generoso. Del resto chi avrebbe pensato, ad inizio anno, che… Leggi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...