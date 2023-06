Inzaghi | «Il mondo ha visto perché non cambierei i miei giocatori»

(Di domenica 11 giugno 2023) Ultima conferenza della stagione perdopo la finale di Champions League Manchester City-Inter. Dalla sala stampa dell’Ataturk l’allenatore parla della partita persa 1-0. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Manchester City-Inter. Qual è il rammarico più grande stasera? Il rammarico è giusto che ci sia,la sconfitta è la cosa peggiore nello sport. Però ho fatto i complimenti ai ragazzi, che erano tristi e delusi. Devono essere orgogliosi del percorso fatto e della finale conquistata, chiaramente non meritavamo di perdere. Il Manchester City ha trovato una grande Inter che ha fatto una grande finale. Cosa dire ai tifosi? I tifosi interisti sono come iragazzi, sono da abbracciare uno a unosono stati strepitosi ...

I miei ragazzi non li cambio con nessuno al mondo, l'ho dichiarato recentemente e oggi si è capito perché". Inzaghi sul rinnovo. Inzaghi ha concluso parlando del rinnovo: "Adesso bisognerà far

Il tecnico e il presidente dei nerazzurri hanno parlato della prestazione della squadra dopo la finale persa contro il Manchester City. Il mister dell'Inter Simone Inzaghi, subito dopo la Finale della UEFA Champions League, ha commentato il match