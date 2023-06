(Di domenica 11 giugno 2023) Manchester City-Inter non sarà l’ultima partita dida allenatore nerazzurro. Sky Sport, tramite il giornalista Baiocchini,il tecnico e annuncia anche novità a breve. TUTTO DEFINITO – Dopo un lungo periodo di voci di cambio di allenatore ora la situazione si è stabilizzata. All’indomani della finale di Champions League, il giornalista Manuele Baiocchini dà il parere della società sul tecnico: «straordinaria, chepoteva compromettere a un certo punto in primavera. Erano arrivate tante sconfitte, aveva messo in discussione la qualificazione allaChampions League. Lì sono arrivati i maggiori dubbi su Simoneda parte della proprietà e di Steven Zhang. Perplessità sparite nel corso delle settimane, nei mesi di aprile e maggio quando ...

L'Inter spreca le occasioni che ha con Lukaku, ha un Lautaro Martinez che none prende una ... A settembre non ci avrebbe scommesso nessuno sull'Inter in finale è invece la squadra di...... non ci erano riusciti concontro il Liverpool agli ottavi della passata stagione. Il ... L'Inter resta davanti al Barcellona nel girone di ferro della Champions, l'Inter siche può ...L'olandese, da tempo al centro delle voci di mercato, nonaffatto i sostenitori nerazzurri che imploranodi toglierlo subito. Dumfries (LaPresse) - Calciomercato.itMa c'è chi va ...

Inzaghi convince l’Inter: non solo la conferma per la prossima stagione – Sky Inter-News.it

Gli inglesi partivano favoriti, ma sul campo la superiorità si è vista poco. Dai tifosi, che hanno cominciato a cantare al decollo da Milano e non hanno smesso quando la partita era ormai persa, al pe ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...