(Di domenica 11 giugno 2023) L’dichiude la sua stagione con una sconfitta ain Finale di Champions League. Nulla di diverso da quanto pronosticato praticamente da chiunque fino alle 21:00 del 10 giugno 2023, quando la paura di vedere una clamorosa vittoria nerazzurra manda in tilt uno Paese anti-. Ma il bello diè che poi c’è, inutile disperare ora FINALE AMARA – Vedie poi piangi. È successo al Milan nel 2005, succede all’nel 2023. I diciotto anni trascorsi dalla più clamorosa Finale di Champions League della storia non significano maturità – calcistica – per la città di Milano. La quinta Coppa dei Campioni messa in bacheca dal Liverpool, nel giorno della decima finale del ...

Nelle ultime settimane l'esterno brasiliano è stato nuovamente accostato all'. 'Non sto ... Sento un legame umano forte con il Monza, i tifosi, la città che è bellissima eda vivere: ...... l'ultima volta che l'vinse la Champions League battendo 2 - 0 il Bayern Monaco. 'Oggi conquisteremo Istanbul, non ci sarà partita, l'atmosfera è per orama questa notte diventerà ......trae Manchester City affollano da giorni la più grande città turca e da questa mattina si sono radunati in massa nei quartieri centrali di Istanbul dove l'atmosfera è festosa e. ...

Inter, tranquilla! Inzaghi lo sa bene: dopo Istanbul c’è sempre Atene Inter-News.it

Le dichiarazioni del centravanti dell'Inter Lautaro Martinez al termine del match perso contro il Manchester City ...Nella serata di Istanbul Onana ha speso alcune parole sul suo futuro, al momento in bilico tra l'Inter e la principale pretendente inglese ...