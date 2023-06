Inter | squadra accolta tra gli applausi al ritorno da Istanbul

Leggi su sportface

(Di domenica 11 giugno 2023) Nonostante la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City, l’è statatra glidi un piccolo gruppo di tifosi all’aeroporto di Milano Malpensa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono atterrati alle 5.30 di mattina e, come prevedibile, l’umore non era dei migliori. L’ad Beppe Marotta ha comunque rivolto un sorriso ai pochi presenti, ringraziandoli. Lasi è dunque divisa: alcuni giocatori sono saliti su un taxi per lasciare l’aeroporto, mentre Steven Zhang lo ha fatto alla guida di una macchina. La maggior parte dei giocatori è infine salita sul pullman societario. Com’è normale che sia, ci vorrà un po’ di tempo per metabolizzare la sconfitta prima di prendere il buono di questa stagione e iniziare a pianificare la prossima. SportFace.