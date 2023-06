Inter sconfitta | Infantino pubblica una foto con scritto 'Amala' | scoppia la polemica FOTO

(Di domenica 11 giugno 2023) "Vi posso dire che il mio cuore sta battendo molto, ma non rivelerò qui per quale squadra". Così ieri pomeriggio, a...

Ritornano come sono partiti, in ordine sparso. Ma la trasferta a Istanbul degli onorevoli tifosi dell'non è finita bene, visto il ko della squadra di Inzaghi,di misura dagli inglesi del Manchester City. Tra chi è già rientrato a Roma il presidente del Senato Ignazio La Russa, che non ...L'è tornata a Milano dopo lanella finalissima di Champions con il Manchester City. Il rientro è stato amaro per i nerazzurri che avevano accarezzato il sogno di riportare la coppa in ......ladei nerazzurri nella finale di Champions contro il City a Istanbul, infatti, Infantino ha pubblicato sul proprio account 'Instagram' ufficiale un post dedicato ai giocatori dell'...

"Vi posso dire che il mio cuore sta battendo molto, ma non rivelerò qui per quale squadra". Così ieri pomeriggio, a poche ore da Manchester City-Inter, Gianni Infantino aveva rivelato le sue emozioni ...Nonostante la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City, l’Inter è stata accolta tra gli applausi di un piccolo gruppo di tifosi all’aeroporto di Milano… Leggi ...