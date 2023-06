Inter quasi campione con una squadra da 133 milioni | un prestito e due parametri zero

(Di domenica 11 giugno 2023) In porta il primo "colpaccio" della lista, perché il camerunese è arrivato a scadenza dall'Ajax grazie al tempismo della dirigenza nerazzurra, lesta ad anticipare l'operazione di qualche mese ...

In porta il primo "colpaccio" della lista, perché il camerunese è arrivato a scadenza dall'Ajax grazie al tempismo della dirigenza nerazzurra, lesta ad anticipare l'operazione di qualche mese ...... la Juventus su Twitter , si è congratulata con il Manchester City, che ha sconfitto l'e si è ... L'attenzione rivolta alle vincitrici delle coppe europee da parte della Juventus è apparsa...Cinque italiani, appunto, cioètutta la difesa. Il trio dei centrali: Darmian, Acerbi, ... Tantanell'Under 20 Perfino in panchina la rappresentanza italiane era nutrita: D'Ambrosio, ...

Manchester City-Inter, le nostre pagelle - Sportmediaset Sport Mediaset

L’orgoglio prevale sulla delusione. L’Inter ha visto sgretolarsi il sogno Champions, ma dopo una partita in cui ha saputo mettere alle corde il City, come nessuno in Europa aveva fatto. Allo stadio ...I nerazzurri sono arrivati a un passo dalla Champions con un undici di partenza dai costi contenuti, frutto di operazioni mirate e senza follie. Spesa minima e resa massima, aguzzando anche l'ingegno ...