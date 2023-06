Inter | polemiche su Infantino | disattiva i commenti sui propri social

(Di domenica 11 giugno 2023) Il post didopo la finale di Champions League a favore dell’ha scatenato la reazione dei, costringendolo are iTante lescatenate da Gianni, presidente della FIFA, che suisi è reso protagonista di un vero post da tifoso dell’dopo il ko nerazzurro a Istanbul. Il numero uno del calcio mondiale, volendo commentare la sconfitta, ha pubblicato un post con la descrizione «Amala» che ha subito suscitato, costringendolo are i. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Alcuni sostenitori di City ehanno raccontato di non essere nemmeno riusciti a salire su un ...anche per la birra, che in uno dei bar all'esterno dello stadio è finita alle 18. Nello ...... la Juventus su Twitter , si è congratulata con il Manchester City, che ha sconfitto l'e si è laureato campione d'Europa. Un tweet chiaramente provocatorio che ha scatenato lesocial. ...Infantino, quanteper i post da tifoso Gli utenti dei social network si sono scatenati contro Infantino , che avrebbe poi deciso di disattivare i commenti. I post da tifoso condivisi dal ...

"Vi posso dire che il mio cuore sta battendo molto, ma non rivelerò qui per quale squadra". Così ieri pomeriggio, a poche ore da Manchester City-Inter, Gianni Infantino aveva rivelato le sue emozioni ...