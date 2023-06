Inter | Onana | «Abbiamo dimostrato che niente è impossibile»

(Di domenica 11 giugno 2023) Andre, portiere dell’, ha parlato della sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City Andre, portiere dell’, ha parlato attraverso un post sul suo Instagram del match di Champions League contro il Manchester City. PAROLE – «che nella vita nulla è, per quanto difficile possa sembrare che vale sempre la pena combattere, e che l’unica battaglia che si perde è quella che viene abbandonata.creduto in noi stessi ed eravamo molto vicini a toccare la gloria. Nontoccato la gloria matoccato il cuore di tutti gliisti. Dobbiamo essere orgogliosi della stagione vissuta insieme». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

... infatti, con l'che aveva conquistato un ultimo calcio d'angolo, Simone Inzaghi ha chiesto a tutti i suoi giocatori di entrare in area. Il tecnico ha richiamato anche l'attenzione di, ...L'potrebbe dover prendere in considerazione un'altra cessione di alto profilo e il candidato più ovvio è, arrivato a parametro zero dall'Ajax la scorsa estate e che si è fatto notare ieri ...Lo ha scritto il portiere dell'Andrèin un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, all'indomani della sconfitta dei nerazzurri nella finale di Champions League contro il Manchester ...

Lukaku, maxi affare “Coinvolti Onana e Dumfries. All’Inter andrebbe questa contropartita” fcinter1908

Il post social del portiere nerazzurro rivolto ai tifosi dopo il ko in finale di Champions League contro il Manchester City ...Fabrizio Romano svela un nome nuovo per il mercato dell'Inter: accordo in definizione per il classe 2005 Theo Sander ...