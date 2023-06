Inter-Manchester City | la vittoria del più forte

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 11 giugno 2023) Dimentichiamo troppo spesso e troppo facilmente che gli atleti sono uomini e come tali provano emozioni. Che non vengono definiti esclusivamente dalle loro capacità tecniche e non sono pedine che un allenatore sposta a piacimento per vincere una partita a scacchi con l’allenatore avversario. L’aspetto emozionale è probabilmente il più insondabile degli infiniti fattori che influenzano una prestazione sportiva. E se, da un lato talvolta si abusa nell’invocare spiegazioni che afferiscono alla sfera emozionale – motivazioni, grinta, determinazione, addirittura il “DNA di un club” – per descrivere pigramente la prestazione di una squadra, dall’altro proprio la sua dimensione poco misurabile lo fa talvolta scivolare in secondo piano rispetto agli aspetti tecnici, tattici e atletici di una partita. É il minuto 19 della finale di Champions League. Il pallone è tra i piedi di Rodri in mezzo ...