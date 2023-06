Inter-Manchester City | Inzaghi è una furia nel recupero | fuori controllo col team manager VIDEO

(Di domenica 11 giugno 2023) Ha fatto il giro del web la reazione di Simoneneldi, finale di Champions League. Pochi minuti dopo il clamoroso errore di Lukaku a mezzo metro, con i suoi che spingevano alla ricerca del pari e avevano costretto i cizitens a chiudersi dietro, il tecnico piacentino ha perso ile si è scagliato contro il malcapitatonerazzurro, Matteo Tagliacarne, che aveva provato a calmarlo e invece finisce per essere strattonato e fulminato con lo sguardo. In alto ecco il. SportFace.

L', dopo il ko in finale di Champions League contro ilCity, ha già fatto rientro in Italia. Il volo privato con a bordo squadra, staff e dirigenza è atterrato all'aeroporto di Milano ...E i social non perdonanoCity -1 - 0, le pagelle: malasorte Lukaku, Calhanoglu spento. Dimarco è sfortunato Giallo in casa City : scomparso il papà di Maresca Secondo una primissima ...La Champions League si è conclusa ieri sera, 10 giugno, con la vittoria delCity sull'. Si tratta della prima vittoria di Champions League per ilCity . Sul web sono in molti ad essersi congratulati con il club inglese e altri hanno ringraziato i ...

Rabbia e orgoglio. Onore all'Inter, all'altezza del Manchester City La Gazzetta dello Sport

“Sono stanco, ma soddisfatto. È così difficile vincere“, ha detto l’allenatore del Manchester City dopo la vittoria contro l’Inter. “Sono stati davvero bravi. Siate pazienti, ho detto a metà tempo.I gesti social delle partner dei calciatori della squadra di Inzaghi all'indomani della sconfita con il Manchester City ad Istanbul ...