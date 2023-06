Inter | Lukaku ancora vittima di razzismo | commenti denigratori sotto i suoi post social

(Di domenica 11 giugno 2023) Non c’è pace per Romelu. L’attaccante nerazzurro, all’indomani della finale di Champions League persa contro il Manchester City, è stato nuovamentediil profilo Instagram del belga sono infatti comparsi numerosidiscriminatori neiconfronti. Un episodio davvero inqualificabile, l’ennesimo all’indirizzo di, che qualche settimana fa era stato bersagliato anche negli stadi. Encore une fois, Romeluest victime de racisme sous ses commentaires Instagram par des conn*rds. Encore une fois, le football monte trop à la tête des gens. pic.twitter.com/vjxwiDe6iR — Instant Foot (@lnstantFoot) June 10, 2023 SportFace.

5 Si fa vedere di più rispetto a Dzeko e Lautaro Martinez, con un tiro che Ederson para. E nel finale si divora il gol che avrebbe regalato i supplementari all'... busti di Massimo Moratti con appese corone d'aglio al collo; statuine di cera diinfilzate ... pensavo che per l'non ci fosse scampo, trattandosi solo di stabilire le reti di scarto. Ed ...Commenta per primo Dopo la finale di Champions League , persa contro il Manchester City , Romeluè stato ancora vittima di insulti razzisti . Dopo i fatti di Torino, con l'attaccante dell'che aveva risposto alle offese di alcuni tifosi bianconeri, il nerazzurro è stato vittima di ...

Se già un successo dell’Inter in campo europeo sarebbe stato indigesto ... busti di Massimo Moratti con appese corone d’aglio al collo; statuine di cera di Lukaku infilzate dagli spilloni ...L'Inter ha fatto tremare i campioni della Premier League anche quando è andata in svantaggio, anzi soprattutto. A conferma che si poteva fare: i nerazzurri hanno guardato dritto in faccia la squadra p ...