Inter | l' eredità della Champions dei rimpianti?

(Di domenica 11 giugno 2023) Lautaro Martinez prima del gol che ha deciso la finale, poi Dimarco, Lukaku e Gosens: l'ha avuto quattro volte la palla che avrebbe forse cambiato la storia di questaLeague ma ha perso ogni volta l'appuntamento con il destino. Non era scontato che accadesse, vista la differenza di forze in campo: l'lascia Istanbul piena dirogandosi su cosa sia mancato per arrivare a coronare il sogno. Forse un po' di fortuna, certamente precisione e calma nell'ultimo tocco. L'immagine simbolo è Lukaku che respinge quasi sulla linea un tentativo di Dimarco e sembra la sinistra copia di quanto accadde a Colonia nella finale d'Europa League persa contro il Siviglia. Peccato, perché la notte di Istanbul ha visto i nerazzurri presentarsi all'altezza del compito contro una squadra ...

