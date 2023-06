Inter | la Champions dei rimpianti | sconfitta 1-0 dal Manchester City in finale «Così fa male»

(Di domenica 11 giugno 2023) L’si fa trafiggere da un gol di Rodri mentre sembra in grado di poter svoltare la partita, fino a quel momento in parità, ma in almeno tre occasioni è andata vicinissima al gol. Eè Guardiola a festeggiare la terzada allenatore

L'spreca troppo, il Manchester City no: grazie alla rete di Rodri, i ragazzi di Guardiola si aggiudicano laLeague , la prima per il club inglese. Non solo, i Citizens riescono nell'......League, 18 anni dopo ha ospitato di nuovo l'ultimo atto della competizione. E anche questa volta, è stata una squadra inglese a battere una milanese: il Manchester City ha superato l'...La finale raccontata in foto IL CITY VINCE LA: 1 - 0 ALL'L'arrivo dell'allo stadio E quello del City Vai alla FotogalleryLeague: Altre Notizie

Il Manchester City è Campione d'Europa: Inter battuta 1-0, gol di Rodri Fanpage.it

Il tecnico e il presidente dei nerazzurri hanno parlato della prestazione della squadra dopo la finale persa contro il Manchester City ...Il tecnico e il presidente dei nerazzurri hanno parlato della prestazione della squadra dopo la finale persa contro il Manchester City ...