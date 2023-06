Inter | Inzaghi | «Probabilmente era tutto scritto | caviglie | traverse | un giocatore che colpisce un compagno…»

(Di domenica 11 giugno 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Manchester City Simone, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Questo è il calcio, mi chiedo ancora il perché di quei 25 minuti finali.era, uncheun compagno. I ragazzi devono stare a testa altissima, hanno fatto un percorso e una finale strepitosi. Il City ha fatto una grande partita, si sono meritati questi anni e ho fatto i complimenti a Pep. Li avrei fatti aspettare volentieri ancora un po’ di tempo. Stasera avremmo meritato di più, li abbiamo messi alle corde».

...ben rappresenta il sentimento di ringraziamento che il popolo nerazzurro prova per la sua...arrivati da Roma per godersi la finale in città e poi decisi a vedere dal vivo gli uomini di...... orgogliosi della cavalcata europea dei ragazzi di Simone. L'ha fatto subito ritorno a Milano nelle prime ore del mattino, sbarcando poco dopo le 5.30 all'aeroporto di Malpensa Prime. ...Manchester City "1 - 0, Rodri segna, i nerazzurri sprecano: il sogno finisce qui La ... Da lì in poi la squadra di, già vicina alla rete con Lautaro dopo un erroraccio di Akanji, s'è ...

Inzaghi: "Noi grandiosi, abbiamo tutte le possibilità per tornare in finale di Champions" La Gazzetta dello Sport

Il tecnico dell'Inter è uscito orgoglioso dall'Ataturk dopo la sconfitta in finale di Champions League. Ripartirà ancora più determinato ...Manchester City-Inter, finale di Champions League: orgoglio e rimpianti per i nerazzurri dopo la sconfitta contro Guardiola.