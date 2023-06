Inter | dopo lo choc City un clamoroso ritorno | incontro segreto a Istanbul

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) La finale di Champions League diventa anche l'occasione per imbastire trattative di calciomercato. Tra uncon i vertici del calcio europeo e l'altro, l'amministratore delegato dell'Giuseppe Marotta ne ha approfittato per fare una lunga chiacchierata con il numero uno del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi. Si è parlato di progetti futuri, ma anche di Achraf Hakimi, 24enne terzino destro dei parigini, ma voglioso di cambiare aria. Il marocchino non ha dimenticato il passato all', dove ha militato nella stagione 2020/21, e starebbe spingendo per la soluzione nerazzurra. Il problema è nella valutazione del cartellino fatta dal Psg, che ha versato 68 milioni di euro nelle casse dell'due anni fa. Insomma, la trattativa è complessa, ma se ne riparlerà presto. Nei prossimi giorni Marotta ...