Inter | Di Canio attacca ancora Lukaku | 'Basta buonismo | si è mangiato un gol che avrebbe fatto anche Inzaghi'

... non ti può andare sempre bene': Zhang al bivioIl momento della verità per la proprietà dell'... A rincarare la dose, poi, ci ha pensato Paolo Disempre ai microfoni di 'Sky Sport': 'È un'...Sabato 10 giugno , in campo Manchester City -, per la finale della massima competizione ... Confermati Fabio Capello, Paolo Condò, Paolo Di, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero ed ...Secondo Di, inviato per Sky a Instabul, il catalano è veramente sereno. Alla fine in gioco c'... dobbiamo fare quello che sappiamo, analizzare l'e ricordare di essere tranquilli, perché è ...

Inter, Di Canio attacca ancora Lukaku: 'Basta buonismo, si è ... Calciomercato.com

L'ex Napoli difende il mister portoghese: 'E' uomo intelligente e saprebbe fare le scelte giuste per tutelare il patrimonio tecnico'.Paolo Di Canio, bandiera della Lazio, ha criticato duramente Romelu Lukaku per gli errori nella finale tra Manchester City e Inter Intervenuto a Sky, Paolo Di Canio, bandiera della Lazio, ha criticato ...