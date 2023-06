Inter | da La Russa a Malpezzi rientro mesto per onorevoli nerazzurri

(Di domenica 11 giugno 2023) Ritornano come sono partiti, in ordine sparso. Ma la trasferta a Istanbul deglitifosi dell'non è finita bene, visto il ko della squadra di Inzaghi, sconfitta di misura dagli inglesi ...

A Milano è rimasto il vice di Laall'club Montecitorio, il deputato Alessandro Colucci , che non è riuscito a volare in Turchia, assistendo in tv alla sconfitta: "C'è rammarico per una ...Commenta per primo Tocca anche ad Ignazio Lapresentare la finale di Champions League tra Manchester City e: 'I tifosi non discutono, ascoltano l'allenatore con la massima fiducia. Siamo tutti un po' allenatori e ds, do un consiglio ...2 Nel corso di un'intervista rilascia a La Gazzetta dello Sport, il Presidente del Senato e tifoso dell'Ignazio Laha mandato anche una frecciatina ai cugini rossoneri: 'La finale di Champions Sono già contento del fatto che non ci sia il Milan'.

Ignazio La Russa e gli altri parlamentari alla finale: ognun per sé, ma tutti a Istanbul la Repubblica

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...In questa edizione: Una bella Inter ma la Champions è del City. Oggi Meloni torna a Tunisi con Von der Leyen. "I russi minano un sito chimico in Crimea". Bimba di cinque anni scomparsa a Firenze. Cata ...