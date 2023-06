Inter | così no | Inzaghi meglio di Guardiola

(Di domenica 11 giugno 2023)no, non. Non sbagliando tre gol negli ultimi minuti. Non buttando nel bidone della spazzatura una partita tatticamente impeccabile . Non si può perdere una finale di Champions in questo modo:...

no, non. Non sbagliando tre gol negli ultimi minuti. Non buttando nel bidone della spazzatura una ... I seicento milioni di differenza tra il Man City e l'- si parla di valore delle rose, ...- City: Per Cesari merita solo 5,5 Marciniak. A fare chiarezza è Graziano Cesari. A Canale 5 ... Non ho nulla da dire sull'ammonizione a Barella al 59' per gioco pericolosocome è corretto il ...Vincesse il prossimo scudetto, e l'sarà gioco forza la squadra favorita, anche più del Napoliricco di incognite, potrebbe chiudere i 3 anni die puntare a una panchina altrettanto ...