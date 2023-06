Inter | contro il Manchester City l’asse portante perde un pezzo

(Di domenica 11 giugno 2023) L’gioca un’ottima partitail, e conferma quella che è la colonna vertebrale della squadra. A cui però manca un. PUNTI FISSI – L’di Simone Inzaghi è una squadra che gioca con codici molto precisi ma al tempo stesso flessibili. E lo si è visto anche ieriil, nella finale di Champions League 2022/23 vinta dai Citizens (qui la nostra analisi tattica). Soprattutto, l’undici nerazzurro ha un caposaldo in ogni punto del campo, punto di riferimento per il relativo reparto. A partire da André Onana e finendo con Lautaro Martinez, passando per Francesco Acerbi e Marcelo Brozovic. Tuttavia ieri sera è mancato un. SCHELETRO FERREO – L’im...

Andre Onana, portiere dell', ha parlato a Sky Sport al termine del match di Champions Leagueil Manchester City Andre Onana, portiere dell', ha parlato a Sky Sport al termine del match di Champions Leagueil Manchester City. PAROLE - "Abbiamo fatto una grande partita, siamo ......mettendola addosso al portiere che già vedeva le streghe! Il City è in totale affanno e l'può ... Non si può parlare di sfortuna quindi se non vai mai alla conclusione per tutto un tempo,un ...L'ha invece subito la sconfitta più dolorosa, in finale di Champions Leagueil Manchester City . La squadra nerazzurra, sfavorita alla vigilia della partita, è riuscita a creare ...

Inizia con una sconfitta lo storico cammino dei Seamen Milano nella EFL - European Football League 2023. La compagine meneghina, infatti, cade con il punteggio di 33-41 il suo match inaugurale contro ...Inter, Steven Zhang vende la società dopo la finale persa in Champions League contro il Manchester City: il magnate esce allo scoperto ...