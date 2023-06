Inter | c’è futuro dopo Istanbul? Forse sì | ma dipende anche da Zhang e Marotta | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 11 giugno 2023) 2023-06-11 00:38:00 Arrivano conferme: La delusione e l’amarezza non cancellino ciò che l’ha lasciato sul campo: la visione d’insieme, la voglia di sostenersi di fronte a scogli apparentemente insuperabili. Il desiderio di superarsi, come fosse un’esigenza primordiale per uscirne vivi in qualche modo. La Coppa l’ha alzata il City, ma non per questo l’rientrerà a Milano a mani vuote. Il coraggio di Acerbi contro Halaand, le corse di Barella, lo spirito di sacrificio di uomini meno dotati come Darmian, ma non per questo altrettanto validi. L’è stata squadra come poche altre volte lo è stata sotto la guida Inzaghi,perché attratta dai lustri di una Coppa che avrebbe cambiato ildi tutti. LA RIPARTENZA – Eproprio dietro ...