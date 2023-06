Inter | Barella | “Grazie a tutti per questo fantastico viaggio e per l’amore che ci avete dimostrato”

(Di domenica 11 giugno 2023) Il centrocampista dell’, Nicolò, all’indomani della sconfitta nella finale di Champions League 2022/2023 contro il Manchester City, ha voluto esprimere le proprie sensazioni attraverso i suoi profili social: “Ho sempre pensato che vincere equivalesse alla gloria, invece perdere ad un fallimento. Ma in questi anni miinsegnato che c’è di più. C’è l’orgoglio e soprattuttoche ci. C’è lo spogliatoio fatto di Uomini che hanno lavorato al massimo per riportare l’dove merita C’è il sudore che vi assicuro abbiamo sempre versato per questa maglia. C’è la vittoria che ci ha dato tante emozioni che porteremo per sempre dentro di noi. C’è la sconfitta, amara, difficile da sopportare ma stimolante a modo suo per provare a fare ...

