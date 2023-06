Orgoglio, rabbia e tanti rimpianti. Nella notte l'è rientrata a Milano trascinandosi da Istanbul l'dell'occasione fallita. Sul campo la differenza tecnica, economica e tattica con il Manchester City non si è vista. I nerazzurri hanno ...... un segnale di remontada del calcio nostrano, dopo l'dei due Mondiali visti in tv. E ... L'INNO NERAZZURRO - Non resta che concludere con le belle parole di 'C'è solo l'', l'inno di Elio e ..."C'è, ma nel calcio si vince e si perde e bisogna saper perdere, l'ha comunque fatto una grande partita", dice il capogruppo leghista del Senato, Massimiliano Romeo, un altro reduce ...

Inter: amarezza e rabbia TGLA7

Il volo privato è atterrato a Malpensa, stando alla nota societaria, poco dopo le 5.30, pochi i tifosi ad attenderli (immagine generica di repertorio) ...La partita di Istanbul ha consacrato Simone Inzaghi come uno dei migliori allenatori del panorama europeo. L'analisi di Tuttosport ...