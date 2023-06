Inter | Acerbi | «Il giorno dopo fa più male | ci abbiamo creduto»

(Di domenica 11 giugno 2023) Francesco, difensore dell’, ha parlato illa sconfitta in finale di Champions League contro il City Francescoha affidato ad Instagram i suoi pensieri ilil ko dell’in finale di Champions. IL MESSAGGIO – «È inutile dirlo che ilfa ancora piùlottato e cifino alla fine e VOI con noi. È giusto ringraziarvi perché sembrava di giocare in casa».

Il ct Mancini ha confermato Retegui in attacco, bloccoin difesa con Bastoni,, Dimarco e Darmian. In mezzo al campo ci sono Zaniolo e Verratti, nella lista pure Jorginho, Frattesi, ...Così su Instagram il difensore dell'Francescoall'indomani del ko in finale di Champions League contro il Manchester City.... e ci riferiamo a Francesco, è arrivata per varcarla, sì, ma soltanto per andare in Paradiso., dopo lo choc City un clamoroso ritorno: incontro segreto a Istanbul

Come Harrison Ford in Blade Runner: così Acerbi ha annullato Haaland La Gazzetta dello Sport

Francesco Acerbi ha commentato su Instagram la sconfitta dell'Inter in finale di Champions League: “È inutile dirlo che il giorno dopo ...Milano, 11 giu. – (Adnkronos) – “È inutile dirlo che il giorno dopo fa ancora più male. Abbiamo lottato e ci abbiamo creduto fino alla fine e voi con noi. È giusto ringraziarvi perché sembrava di gioc ...