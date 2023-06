Inter | Acerbi | “Il giorno dopo fa più male Abbiamo lottato” FOTO

(Di domenica 11 giugno 2023) “È inutile dirlo che ilfa ancora piùe cicreduto fino alla fine e VOI con noi. È giusto ringraziarvi perché sembrava di giocare in casa”. Lo ha scritto sul suo profilo Instagram il difensore dell’Francescoall’indomani della finale di Champions League 2022/2023 persa contro il Manchester City ad Istanbul. IL POST Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace(@francesco88) SportFace.

DE BRUYNE 5,5 Un solo tiro, debole, verso la porta dell'. Si fa male al flessore destro, ... HAALAND 5,5e Darmian non lo mollano mai. Quando riesce a beffarli, è Onana che gli chiude lo ......de Vrij e. Uno dei nomi caldi nelle ultime settimane è stato quello di Nacho, 32 anni, in scadenza di contratto con il Real Madrid. Il difensore spagnolo era stato dato molto vicino all', ...L'è andata a cercare subito palla nella metà - campo degli inglesi, disturbandone l'impostazione soprattutto nel primo tempo.ha sistematicamente fermato il temuto Haaland , mentre i ...

Come Harrison Ford in Blade Runner: così Acerbi ha annullato Haaland La Gazzetta dello Sport

Se a fare notizia è stata la sconfitta dell'Inter, il rischio di ignorare come il difensore azzurro abbia annichilito il talento scandinavo è ben presente. La sua è stata una prestazione d'altri tempi ...La sconfitta col City impone riflessioni. La nuova dimensione del club agevola i nuovi accordi ma può far aumentare i costi. E tanti, per età o ...