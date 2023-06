Intelligenza artificiale | nuova corsa all’oro ma rischio far west Scrive Costanzo

Leggi su formiche

(Di domenica 11 giugno 2023) “Ilè che l’superi l’insuperabile, ovvero quella umana”. Così ho chiuso, tempo fa, una mia riflessione sul tema. Bene, anche su questo argomento nell’ambito della cd ”Artificial Intelligence”, ora tutti si interrogano e l’impatto sarà quello, ad ogni livello, di un, travolgente rivoluzione che produrrà palesi e ulteriori mutamenti non solo in ambito post industriale ma soprattutto in quello sociale. Oggi si va oltre gli IoT, ovvero che tutti gli oggetti possono diventare “intelligenti” connettendosi alla rete e scambiando informazioni su di sé e sull’ambiente circostante, è altrettanto vero che questo processo non avviene in tutti gli ambiti, in tutti i posti e con la stessa velocità. Chiaramente questo dipende dall’esistenza di soluzioni tecnologiche consolidate, dagli equilibri ...