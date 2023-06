“Insegnate che no significa no” e altre riflessioni su come crescere “uomini disertori del patriarcato” – Estratto dal libro di Lanfranco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023)da “Mio figlio è femminista.del” di Monica(Vanda edizioni).che ‘no’noCresciamo in una cultura ancora in grande prevalenza pervasa da influenze culturali patriarcali misogine e, di conseguenza, rischiamo di educare le persone giovani che abbiamo accanto trasmettendo, in particolare ai nostri figli maschi, un pregiudizio atavico: quello secondo il quale le ragazze e le donne dicono di no alle avances e alle proposte sessuali, ma in realtà questo loro rifiuto è ambiguo, e in parte si tratta di un sì solo rimandato, che quindi potrebbe essere anticipato con qualche ‘forzatura’. Sembra un dettaglio di poco conto ma attenzione: il pericolo molto concreto è che passi il ...