Infiltrati alla Casa Bianca | la recensione | non è un' altra stupida e grottesca commedia americana

(Di domenica 11 giugno 2023) Lo scandalo Watergate diventa una (tragi)nera nella nuova miniserie HBO con Woody Harrelson e Justin Theroux dai vincitori dell'Emmy Alex Gregory e Peter Huyck in cinque episodi diretti da David Mandel. Dello scandalo Watergate, che ha fatto la storia dell'America e della presidenza Nixon, hanno parlato in lungo e in largo film e serie di ogni genere e durata, poiché il racconto propone sempre nuove angolazioni e approfondimenti diversi - non ultimo il punto di vista inedito di Martha Mitchell in Gaslit. Un ulteriore tentativo lo fa HBO con la miniserie- White House Plumbers, dall'11 giugno su Sky Atlantic e NOW con appuntamento settimanale. A volte la storia può essere davvero più incredibile della finzione e superarla altamente, come ha dimostrato questa vicenda ...