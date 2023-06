Incontro De Laurentiis-Paulo Sousa | ora è quello della Salernitana l’allenatore più vicino al Napoli

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 giugno 2023) Si alzano le quotazioni diper la panchina del. Potrebbe essere il portoghesea prendere il posto di Luciano Spalletti, neo campione d’Italia. Il presidente Aurelio Desi sarebbero incontrati a Roma e potrebbe essere scattata la scintilla. Gli ostacoli non mancano, come la clausola da un milione di euro per liberarlo dalla. I rapporti con con Danilo Iervolino sono buoni e questo potrebbe facilitare la trattatova., dopo avere sostituito Davide Nicola, ha condotto i granata alla salvezza con un ottimo campionato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.